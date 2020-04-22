伊比利豬被譽為「豬肉界勞斯萊斯」，其中最高等級的Bellota黑豬，更與A5級日本和牛並列2大肉品珍饈，鐵板燒餐廳「夏慕尼」看好伊比利豬的魅力，將於明（23日）、5月13日及5月14日，在夏慕尼台北中山北店舉辦僅此3場的「夏慕尼私廚Chef’s Table盛宴」，選用西班牙頂級品牌ALJOMAR的Bellota等級伊比利火腿打造料理秀，饕客從迎賓小點、開胃菜、湯、沙拉、主餐都能嘗到伊比利火腿的美味，每場限額16名，採電話預約報名制。

伊比利豬是原生於伊比利半島的珍貴豬種，Bellota等級的黑豬又堪稱最高級別，增肥期間會採放牧方式，進食橡木子，使脂肪呈現大理石紋路、蘊含獨特榛果香氣。夏慕尼主廚親至西班牙產地考察，選用西班牙伊比利豬肉品前十大品牌─ALJOMAR，其牧場位於西班牙西北邊法定產區薩拉曼卡省的吉胡耶羅村，得天獨厚的氣候風土，使伊比利豬口感特別甜潤，不論是製成火腿、風乾臘腸、新鮮香腸，或是以IQF急速冷凍技術封存的新鮮肉品皆值得一嘗。

親自前往產地参訪伊比利火腿製程之外，主廚更巡訪西班牙各米其林餐廳，及百年歷史的餐館、酒館，在這套私廚盛宴中，延續夏慕尼經典的法式手法，集結了西班牙多元融合的飲食文化，再揉合台灣在地元素，創作出13道匠心獨運的菜式。

主餐中的「伊比利豬佐青蘋果泥」，靈感來自於西班牙中部─卡斯提亞地區的爐烤料理，主廚調合沙茶、伍思特醋醬、福源花生醬等配方，造就屬於台灣風味的獨特醬汁，取松針刷上特製醬料，於鐵板上以日本蘋果木燻烤，一時有草原烤肉的錯覺，香氣飽滿、滋味濃郁，咬下後，堅果油脂呼應著伊比利豬的淡淡橡果氣息，青蘋果泥的甘酸則為這道料理帶來一抹清新；又如開胃菜，可嘗到經典的蘑菇辣腸，更將伊比利火腿結合市井小食地瓜球，趣味的混血搭配創造出新風味。

「伊比利火腿綜合生菜沙拉」則將傳統液體狀的巴薩米克醋，化成黑珍珠般黑亮的醋球，搭配花蓮的蜂巢蜜，視覺與味覺的層次隨之提升。「講究每一個細節」是主廚對於這套私廚料理的堅持，所有餐點運用的母醬、湯底皆依循法式手法親自熬煮，連餐前麵包也是由私廚團隊自行製作，選用台灣麵粉及老麵烤焙而成，搭佐花草香氣的冷壓初榨橄欖油與串採番茄，清爽開胃。

(中時 )