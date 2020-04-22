金喜愛2016年出演談話性節目《Healing Camp》時曝光高中畢業照，掀起熱烈討論。(圖/ 摘自韓網)

南韓女演員金喜愛從80年代出道就以好演技爆紅，近期更因為在超夯狗血劇《夫婦的世界》飾演正宮池聖雨，精湛詮釋遇到老公外遇如何面對和反擊，受到熱烈支持；有粉絲還翻出金喜愛18歲高中畢業照，眾人一看不禁讚嘆「跟現在幾乎一樣」。

最近南韓夯劇《夫婦的世界》討論度飆高，網友對演員們更加好奇，陸續翻出他們的舊照片，又掀起熱議，其中有人找到金喜愛18歲高中畢業照，看起來和現在的外貌沒有太大差別；許多人看到照片都很震驚，證明她真的從小美到大，對大家來說今年52歲的金喜愛絲毫沒有受到歲月的摧殘。

原來這張凍齡照，是在金喜愛2016年出演談話性節目《Healing Camp》時曝光，當時這張黑白畢業照就造成轟動，因為她一雙炯炯有神的大眼睛、高挺的鼻子和玲瓏小嘴，完美的五官讓不少人驚呼「從小就是女神」；而從現在看來，發現金喜愛真的很會保養，才能凍齡30幾年。

(中時電子報)