響應2020年世界地球日50周年，立法院22日在民主議政園區民主草坪舉行植樹活動，立法院長游錫堃邀請前院長王金平、蘇嘉全、副院長蔡其昌及貴賓等20多人一同手植苗木，希望藉由植樹活動，喚起國人把愛護地球觀念，融入日常生活中。

22日的植樹活動，農委會林務局準備了總共372株，包含台灣肖楠、樟樹、茄苳、楝樹、台灣櫸、水黃皮、光蠟樹、七里香等8種台灣本土樹種，並依樹形，以團狀或帶狀的方式種植，為日後大樹成蔭的景觀，奠定良好基礎。

游錫堃說，最近的武漢肺炎，現在全球確診數已經超過250萬，很多人因此辭世，各國媒體也報導，武漢肺炎很可能是人工製造的，孟子曾說過「天作孽，猶可違；自作孽，不可活」，人類製造了很多問題，如果人類不檢討反省，到最後地球毀滅人類也將無法存活，所以大家應該要多做一些友善地球的工作，讓地球能夠永續發展，讓我們的子子孫孫能夠在地球安居樂業。

王金平表示，道法自然，道就是自然的法則，怎樣順應自然的法則，人類必須要好好的重視、遵循、奉行、實踐它，如此自然才能和諧，好好的愛護地球，今天我們種樹就是具體的愛護地球。

蘇嘉全說，這片過去是破舊的高爾夫練習場，經過我們的努力，變成一片民主的草皮，為了變成能夠留下民主足跡、過程的一個地方，因此命名為民主議政園區，相信當時王院長將它改為立法院接管之後，相信在大家的努力，未來台灣的子孫能記得，台灣的民主化的過程，經歷過很多的事情。

(中時 )