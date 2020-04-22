對藍委質疑臺美防疫合作為假新聞，外交部今天表示，台美在防疫物資合作中，我國承諾提供美國每周10萬片醫療口罩，美方則為我國保留30萬件防護衣的原料以共同抗疫。目前全球對防護衣搶料問題嚴重，美方確保協助我國原料供應，甚至能提早進口，讓我國醫護人員有所保障。

外交部發言人歐江安表示，外交部與美國在台協會台北辦事處（AIT／T）3月18日發布「臺美防疫夥伴關係聯合聲明」，以強化臺美抗疫諮商與合作機制，合作領域包括防疫醫療用品及設備的合作與交流，快篩檢驗試劑、疫苗及藥品的研發生產，追蹤接觸者相關科技，以及科學家與專家的聯合會議等多元面向。

她說，在防疫物資合作中，我國承諾提供美國每週10萬片醫療口罩，美方則為我國保留30萬件防護衣的原料以共同抗疫。中國武漢肺炎爆發後，杜邦公司的防護衣原料被全球搶購，2月初我方向杜邦公司接洽原料，杜邦公司表示4月底才能給料，5月才能陸續製作完成進口臺灣。

2月25日復經臺大公衛學院詹長權院長從中協助與杜邦公司聯繫，經我政府評估，該防護衣對醫護人員相當重要，我國政府於是與美國在台協會台北辦事處溝通，確保杜邦公司能夠供應我方。

歐江安指出，當時杜邦公司在美國已經沒有原料，在美方協助之下，杜邦公司願提早在3月初從盧森堡供料，運往柬埔寨製作，目前已交出一批防護衣運抵臺灣。

她說，在歐洲疫情爆發之後，全球對防護衣搶料問題嚴重，各國也開始禁止防護衣的原料或成品出口，美方願確保協助我國原料供應，甚至能提早進口，讓我國醫護人員有所保障，政府表達感謝之意。

(中時 )