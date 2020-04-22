在新冠肺炎疫情爆發後，前來貢寮老街及福隆車站的人潮冷清許多，不少商家一天甚至連一個客人都沒有。（新北市觀光局提供／吳康瑋新北報導）

貢寮海洋音樂祭俗稱「海祭」，至今已邁入第21年，堪稱台灣大型國際音樂慶典先驅，更為福隆及貢寮帶來商機，地方攤商過半的生意都是靠這一年一度的大型活動支撐，但今年遇到新冠肺炎疫情影響，讓活動陷入停辦的危機。

上周末攤商好不容易盼來單周三次零確診的好消息，但又爆發海軍敦睦艦隊事件，讓整片街道陷入一片冷清，攤商於22日表示，雖然很害怕數十萬人聚集到貢寮會引發疫情爆炸，但為了生計仍希望海祭可以如期舉辦。

新北市觀光局表示，被視為海洋音樂祭前哨戰的「海洋獨立音樂大賞」，原訂於3月下旬至4月初起開放報名，只要從超過100組的獨立樂團，一路過關斬將到前10名，便可至海祭的舞台上獻唱，但觀光局考量疫情嚴峻，但練團室多為密閉空間，團員間的接觸將會成為防疫漏洞，因此觀光局研議後決定將音樂大賞提前取消。

福隆火車站的便當業者指出，自疫情爆發後，遊客量大減，過去是100個剛做好的便當，一端出來就被搶光，現在是只賣得出10個左右，遊客大減9成，整條老街冷冷清清，只能咬牙苦撐，店家指出，目前地方攤商期盼能藉由海祭帶動人潮，翻轉冷清街道及觀光困境。對此，新北市觀光局表示，疫情影響民眾出遊意願，但觀光局在觀旅網上有提供「安心旅遊平台」，提升業者的防疫措施，並提供包括貢寮海田、步道等有防疫措施的秘境行程，希望民眾可以安心到貢寮透透氣。

(中時 )