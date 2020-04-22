聯合國世界糧食計畫署（WFP）署長比斯利21日警告說，新冠疫情衝擊全球經濟，2020年全球面臨嚴重糧食危機的人口可能多達2.65億，增加接近一倍，國際社會必須採取行動，以確保疫情大流行不會演變成一場人道主義和糧食危機的災難，不然數個月之後可能會遭遇聖經裡提到的大飢荒。

比斯利表示，數百萬生活在衝突地區的平民，包括婦女和兒童都處在飢荒的邊緣。全世界每天有8.21億人挨餓，另外1.35億人正走向饑餓的邊緣。WFP的分析顯示，受新冠肺炎疫情影響，到2020年年底，可能還有1.3億人被推到饑餓的邊緣。

WFP每天都為近1億人提供糧食，如果現在無法向這些人提供糧食，在未來的3個月裡，可能每天會有30萬人餓死。WFP統計2019年陷入糧食短缺問題的人多來自發生戰爭動亂、氣候變化和經濟危機的國家，其中葉門、剛果民主共和國、阿富汗、委內瑞拉、衣索比亞、南蘇丹等國面臨的糧食危機最嚴重。

他同時表示，WFP已經代表世界衛生組織向78個國家運送了大批防護設備、測試包和口罩。此外，它還提供人道主義空運服務，讓一線衛生專業人員、醫生、護士和人道主義工作人員進入需要幫助的國家。

比斯利強調，提供人道主義援助需要一個和平的環境，全球停火至關重要，需要衝突各方允許人道主義工作人員能夠迅速和不受阻礙地向所有脆弱社區提供人道主義援助。

(中時 )