貢寮海洋音樂祭每年夏天在福隆海水浴場熱鬧登場，邀請數百組樂團輪番表演，去年三天音樂祭更吸引超過50萬人次參與。（新北市觀光局提供／吳康瑋新北報導）

新冠疫情衝擊下，萬金石馬拉松、鐵道馬拉松及海洋獨立音樂大賞等新北年度盛事陸續停辦，而貢寮「海洋音樂祭」（海祭）為台灣夏季備受矚目慶典，每年都吸引無數樂迷前往朝聖，新北市政府表示，海祭是要停辦還是延期，都需視疫情發展再做決定。對此，有民眾指出，海祭去年舉辦3天就吸引超過50萬人次參與，希望能將海祭延至疫情結束後舉辦，他認為海祭絕對有足夠的能量成為振興經濟的火種。

新北市觀光局指出，貢寮海洋音樂祭自2000年開辦至今，每年夏天在福隆海水浴場熱鬧登場，邀請數百組樂團輪番表演，被視為國內外最具指標性的音樂盛典，針對海祭是否停辦，觀光局說，距離暑假的時間還很久，相關單位仍在評估活動是否會受影響，並強調，就算要照常舉辦，也會減少國外表演者的邀請，盡量以國內表演者為主。

福隆在地的獨立樂團「鬼電」主唱小蔡指出，自己在7歲時，第一次在海邊參加首屆的海洋音樂祭，被那視覺及聽覺的雙重享受給震撼，走上創作音樂的道路，他指出，海洋音樂祭不僅是自己的夢想，也備受廣大樂迷期待，其中，舞台區分為「冒險台」、「漁船台」及代表追隨夢想的「自由台」，讓人從音樂出發，打造成巨大的「天幕藝術裝置」，更是不少獨立創作者爭相競爭的舞台。

小蔡指出，這個舞台有著獨特的魅力，除了金曲獎入圍常客天團「八三夭」及「頑童MJ116」，更連風靡華語樂壇的吳青峰都是常客，他呼籲政府如期舉辦海祭，除了自己努力準備一年，才終於與樂團前來追夢，他更希望透過自己的嗓音，在舞台上為受疫情所苦的民眾，點燃象徵搖滾的精神，凸顯出地方特有的堅持與熱情。

(中時 )