新加坡歌手魏妙如，去年底搬來台灣LONG STAY，結果沒想到受到新冠肺炎疫情影響，不但在台灣的四、五場商演都取消，新加坡的花店副業生意也大受影響，據悉她的花店先前平均一個月營業額十萬台幣左右，好的時候單月可以超過15萬台幣營收，但在農曆年疫情爆發後，業績下滑到每月不到一萬台幣，她連房租都付不出來了，索性在上個月先關起來歇業。

原本台灣、新加坡兩地往返的魏妙如感慨地說：「以前回家，只是一張機票，四個多小時的距離，現在可能沒有班機，回去後還得跟家人隔離，也可能影響身邊的人，而且之後可能回不來，影響臺灣的工作，所以短時間內應該很難回新加坡了。」

不過台灣防疫做得很好，所以家人都勸她在台北專心做音樂，魏妙如表示：「反正本來今年就是這樣規劃，而且新加坡的活動演唱工作也都因為疫情停擺，一切都那麼剛好！這樣我更能心無罣礙的留在台北，加上爸媽2月中有來臺灣，帶了很多口罩給我，我們現在也會保持連繫視訊報平安，讓家人放心。」

她在防疫期間猛創作，打算在下半年發新EP，她的新歌<時間教我們的事>是她搬來台灣後推出的個人首支創作，帶著極富溫度的細膩文筆及曲風，加上歌曲以學會原諒，活在當下詮釋感情觀，正好與即將要在五月上檔的法國電影《巴黎寂寞不打烊》中男女主角面對感情的態度契合，因此讓電影公司一聽便決定要以此歌曲打作為中文宣傳曲，讓魏妙如這首單曲受到喜愛藝文浪漫電影群眾的關注。

魏妙如全新單曲〈時間教會我們的事〉成為電影《巴黎寂寞不打烊》中文宣傳曲。照片提供：杰思國際娛樂

(中時 )