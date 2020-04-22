為避免車潮堵塞，新北市警察局、東北角風景管理處都將加派人手協助車輛控管。（東北角風景管理處提供／吳康瑋新北傳真）

一年一度的海洋音樂祭，每次都吸引大批人潮湧進福隆、貢寮，為在地商家帶來商機。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

海洋音樂祭（海祭）人潮為福隆帶來商機，也帶來錢潮改變當地的經濟，對此，瑞芳警分局於22日指出，往年都會湧入許多年輕學子參與，警分局都會實施相關交通管制措施，並指引民眾配合管制通行路線，瑞芳警分局指出，若到時順利舉行，請民眾不論是搭乘鐵公路等大眾運輸系統出入，或自行開車，都請配合中央流行疫情指揮中心規定的防疫措施，並戴上口罩，勤洗手消毒，以降低群聚感染的風險。

貢寮老街的店家表示，海祭每年都吸引大批人潮前來參與，往常三天的音樂祭活動，至少會有數十萬民眾前來旅遊，不只活絡了地方的經濟，更吸引不少文創商店進駐，但在疫情爆發後，前來老街的人潮冷清許多，不少老店因為沒有租借店面的問題，選擇暫停營業，但也有店家直接倒閉，他強調，雖然疫情當頭，人潮群聚很危險，但店家還是需要生存，他呼籲政府以加強執行防疫措施的宣導取代停辦，除顧及防疫，更可以顧經濟。

瑞芳警分局表示，由於海祭的交管已執行多年，疏導及停車規劃都相當成熟，但大批旅客到訪，仍然會增加防疫的難度，分局去年每日至少動員387名警、民力，今年更需要加派人手為旅客量體溫，分局坦言交管有一定難度，幸好會場周遭腹地廣闊，大眾運輸接駁密集，可降低車輛雍塞的機率，旅客到訪也較方便。瑞芳警分局指出，由於新冠病毒疫情尚未明朗，後續活動將配合市府整體規劃辦理，並保持指揮中心訂立的1.5公尺社交距離，進一步規劃整體相關交通管制措施，讓交通不打結。

(中時 )