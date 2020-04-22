週三(4月22日)歐市早盤，現貨黃金短線急漲，並突破1690美元/盎司關卡，台北時間晚間7點，現貨黃金已突破1700美元整數關卡，達1704.5美元(最高時曾達1709.5美元)，日內漲幅逾0.89%。

知名財經資訊網站Economies.com週三最新撰文，對日內黃金走勢進行前瞻分析。

根據Economies.com，只要金價維持在關鍵水準1678.45美元/盎司上方，金價後市仍有大漲空間。

Economies.com在文章中寫道，金價昨日收盤位於1678.45美元/盎司水平上方，這令看漲趨勢情景在未來一段時間仍然有效。金價需要獲得正面推動力，從而幫助金價升向首個看漲目標1747.43美元/盎司，更高目標位於1775.00美元/盎司。

Economies.com稱，另一方面，需要指出的是，假如金價跌破1678.45美元/盎司且日收盤位於這一水平下方，這將令金價止住預期中的升勢，並進行看空修正，首個目標瞄準1635.80美元/盎司，然後再試圖上漲。

Economies.com預計，今日金價交投將位於支撐位1660.00美元/盎司以及阻力位1720.00美元/盎司之間。Economies.com稱，今日對於黃金價格的預期趨勢為看漲。

(中時電子報)