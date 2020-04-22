統一獅陳傑憲熱身賽打擊狀況火燙，不過開季後手感卻下滑，加上近7場出現3次失誤，攻守兩端表現不如預期而成為球迷焦點，他坦言會有壓力，不過他自認已盡最大努力。而統一獅守備教練周廣勝也出面發聲，他認為陳傑憲守備比預期好很多，即使出現失誤，不過失誤的內容是好的。

陳傑憲在官辦熱身賽打擊率高達3成94，敲出2支全壘打，正當大家認為陳傑憲傷後成功復出後，不料例行賽開季後打擊率在今日賽前僅1成67，打擊熄火讓陳傑憲也很苦惱，「打職棒到現在第一次遇到這狀況，自己在過程中有點慌，昨天餅總(林岳平)也有特別跟我說，受傷前後一定有落差，不要太在意，這也是我要面對的。」

統一獅近7場比賽出現9次失誤，陳傑憲包辦3次，多次傳球出現誤差讓他成為球迷討論焦點，「沒壓力是騙人，但職業選手表現不好大家會討論，我並不是隨便或不認真，已盡我最大努力，要更專注才會更好。」陳傑憲認為近幾場的失誤相較過去已沒那麼誇張，「現在正面的球，沒像之前容易飛掉，對我來說已經慢慢克服，可能再困難的球做好一點，大家會肯定。」

統一獅游擊手陳傑憲自認在守備上已盡全力。（鄭任南攝）

對於陳傑憲的守備，教練周廣勝也給予肯定，「傑憲這幾場比我預期好，雖然有失誤，但失誤內容是好的，對我來說他守的不錯，有進步了。」周廣勝表示之前大家對他印象是傳球有問題，但這幾場他傳球是穩定的，甚至有次要傳一壘造成失誤，其實也沒太偏差。

周廣勝提到游擊守備時的心態與節奏很重要，「游擊傳球距離比較遠，不能像二壘手有充裕時間傳一壘，傑憲容易因為太急著傳球，而造成失誤。心態上要克服，他其實在練習時很穩定，但比賽時想加快節奏，趕著傳才有偏差。」

(中時 )