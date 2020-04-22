陳志龍等法學教授檢視陳青旭（右）祖厝查封筆錄，認為執行筆錄充滿瑕疵。（許家寧攝）

查封筆錄裡到場人簽名皆有職稱，唯獨許益軒身分不明。（許家寧攝）

陳志龍調閱查封筆錄皆無門口貼有封條照片，執行署卻回應「照片洗不出來！」（許家寧攝）

基隆男子陳青旭積欠1.8萬交通罰單，三層樓祖厝遭法拍135萬，在各界聲援下，房屋獲暫緩點交，前台大法學教授陳志龍發現查封筆錄的許姓鄰居身分可疑，詢問鄰里竟「無人認識」，據悉許男竟是不動產估價師，讓他直呼筆錄裡一堆小動作，疑點重重！

陳志龍指出，執行署宜蘭分署書記官前年找來鎖匠、警察及地政事務所、移送機關基隆監理站人員前往查封，筆錄載明現場貼有封條，以及鄰居確認陳男居住於此，並留有一名「許益軒」簽名，但詢問鄰長邱惠美、里長夫人劉淑枝都說「不認識，沒有這個人」。

陳青旭控訴，住了40幾年，住家巷弄根本沒有姓許的住戶。一同聲援的前台大教授邱榮舉、栗國成也痛批「大炮打小鳥」，不禁懷疑其中有無勾結，並呼籲全民幫忙尋找許男身分，今天傍晚據相關單位了解，許益軒應為估價師事務所人員。

陳志龍說，執行署宜蘭分署在16日發布新聞稿，強調查封筆錄有相關單位及鄰居簽名，程序合法。不過查封筆錄提到「另定期日測量，副知鑑價公司」，且「鄰居表示義務人居住於此」，檢視所有到場人皆有簽名、註明職稱，唯獨不知許益軒是何人。

陳志龍說，除了找不到門口貼有封條照片，執行署前宜蘭分署長林佳裕在2013年間曾發文基隆監理站認為陳男雖有不動產，但與應納額顯不相當或拍賣顯無實益；執行署竟自己打臉法拍陳男的房屋，這次若又證明無鄰居簽名，執行的合法性當然有問題！

(中時 )