八點檔女星陳子玄與前夫陳建隆去年底宣布離婚，數月後流出爭議性影片，其中一段是陳建隆情緒失控，痛罵陳子玄的閨蜜李燕是「神經病」。對於無端被掃到，李燕今受訪時氣憤又無奈表示：「他歧視離婚女性！」李燕坦言對好友離婚前後發生的事確實知情，但細節就讓當事人自己講。她僅透露，那段時間她和一位教會的姊姊、牧師一直陪在陳子玄身邊度過艱難的時刻。

根據《周刊王》報導中的影片，陳建隆當時在夫妻爭吵時曾失控怒罵，並質問陳子玄：「妳身邊有誰？有誰？有誰？李燕？」話鋒指向她曾經離婚的閨蜜李燕，「李燕他媽的是個神經病，妳身邊最好的還是個神經病！」罵李燕是「妳自己心態也不正確的人，到現在還是孤零零一個人，還想要得到愛」。

影片中的陳子玄聽到好友莫名受辱，哽咽反問陳建隆：「你為什麼要這樣傷害別人啊？」陳建隆繼續罵：「我不是想要傷害別人，我只想要告訴妳，這就是個很血淋淋的例子！」並表示對人要尊重互相，不是「我今天想要妳就要妳來，我今天想要妳怎麼樣就怎麼樣」，指責陳子玄「永遠都想不通」。

(中時 )