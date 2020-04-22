目前國際油價仍持續走跌，中油價格也同樣持續下降，是自2002年以來的新低價，也因此讓加油變的便宜，也因此許多人認為這是相當不錯的小確性，但有專家指出，低油價造成的影響相當深遠，不只是產油國就連各國央行也都會受到衝擊。

根據《彭博》報導，在目前經濟活動受到重創的背景之下，目前許多國家央行都在降低利率，希望能夠促進流動性並支持通膨，不過低油價恐怕會讓這些努力化為烏有，反而有可能帶來通貨緊縮。

匯豐（HSBC）亞洲經濟研究聯合主管範力民（Frederic Neumann）表示，低油價顯示出了目前全球的經濟活動，正陷入泥沼當中，需要花費一段時間才能脫困。

超低油價對於產油國來說是相當沉重的打擊，其中沙烏地阿拉伯就預估今年預算赤字將佔GDP比例的10%，此外許多中東國家也面臨債務違約的危機；低油價同樣對於進口國來說也不是好事情，中國大陸是目前全球最大的原油進口國，不過今年Q1的GDP下滑了6.8%之多。

同時原油相關產業也因為低油價出現了困難，根據研究諮詢公司BW ResearchPartnership的數據顯示，美國的油氣業已經造成1.5萬人失業，若是情況持續，未來可能會有更嚴重的發展。

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(中時電子報)