建設處長文水成表示，希望業者對電子商務的營運機制、商品文案撰寫與物流處理方式，有更進一步的了解，為金門特產商品與電子商務的連結，做好必需的充電和準備。（李金生攝）

新冠肺炎疫情重創產業，宅經濟成長速度加快，金門縣府順勢輔導廠商進行數位化轉型，縣工策會著手與「蝦皮購物」合作推動地區電子商務，希望為金門地方型產業蛻變和振興帶來新契機。

縣府指出，2019年全球線上零售額高達3.6兆美元，全球5大零售市場即占總銷售額的82％以上，此次在新冠肺炎疫情排山倒海的衝擊下，各行各業遭受嚴重影響，輔導廠商進行數位化轉型，將是化危機為轉機的努力途徑之一。

由縣府主辦的「金正好購」電子商務產業振興說明會，今天在台開風獅爺商店街登場，吸引60家業者參加。建設處長文水成表示，希望業者對電子商務的營運機制、商品文案撰寫與物流處理方式，有更進一步的了解，為金門特產商品與電子商務的連結，做好必需的充電和準備。

縣工策會副總幹事吳伯揚也指出，此次通過與電商平台「蝦皮購物」合作，希望提供金門在地業者一些示範，未來則以透過實際營運模式，協助在地特產業者進行數位轉型，發展自己的電商通路為目標。

縣府指出，今天的說明會除向業者說明執行細節，包括商品如何上架、電商專區如何行銷、後續物流配送的問題外，也希望未來藉由電商平台的合作模式，以每月做1場主題式直播，結合電商平台的「購物節」行銷，推出福袋、滿額免運費的活動，提升在地特產業者自身通路的能量，順利度過疫情難關，並迎來盈餘更好的新消費時代。

(中時 )