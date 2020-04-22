張震嶽前年和交往7年的小涵登記結婚，育有一子「小谷沐」，向來熱愛戶外運動的他，時常帶著1歲多兒子到山上、海邊走走，也會與老婆一起去露營，享受2人世界，相當愜意。很疼愛兒子的張震嶽，21日在臉書表示每天一早在家有空，一定會揹小谷沐、牽愛犬阿米斯外出。

他都背著兒子走樓梯約1小時，一路上，兒子正在牙牙學語，模樣可愛，張震嶽自虧：「他（兒子）也很習慣我揹著他，散步也揹，在家也揹，腰會酸。」不過他坦言其實自己不太懂如何跟小孩互動，「能做的就是多帶小孩出去看看，世界正處於動盪不安的階段，現在我們是幸福幸運的，但誰知道未來如何？交給祂吧。」

此外，近來新冠肺炎肆虐，張震嶽憶起從去年在台北起跑的「情歌嶽─遠走高飛live」巡演，他當時享受在台上熱唱，與粉絲近距離接觸，有感而發：「之前情歌嶽巡演，都好好玩。」不過近來新冠肺炎肆虐，許多活動、演出取消、暫緩，他表示若疫情沒擴散那麼嚴重，不知唱到哪個城市了，「沒關係，音樂一直都在，等待緩和之際，繼續灑狗血吧，情歌yeah。」

對此，他所屬本色音樂表示受到疫情影響，有些原本已安排好的演出、活動幾乎都延後，「阿嶽原本希望可以多唱就多唱，如果沒有疫情，當然會討論是否再辦，可是都還沒討論就發生疫情了。」並提到未來若疫情穩定，盼可舉辦更多演出跟粉絲互動。

(中時 )