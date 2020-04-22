台灣首部政治職人劇《國際橋牌社》，第一季將在5月3日於公共電視播出。劇中飾演總統貼身侍衛的周孝安，有段與飾演總統的楊烈在劍道場互擊的對手戲，為求拍攝逼真，劇組特地安排周孝安到劍道場進行訓練，學習基本的劍道腳步，指導教練大讚周孝安：「他非常聰明又肯學，一般人要花3到5個月，他花一節課兩小時就學會」，不過周孝安語帶謙虛地說：「我其實一直在觀察，自己有沒有三分樣，最重要在鏡頭上氣勢要能出來！」

戲外周孝安有練過近10年的自由搏擊，這回他苦練劍道，還學習八極拳、散打等等武術，他受訪表示：「我覺得對我來講，現場要做這些角色個性的轉變，你得殺死你原本做的那個角色的其中一部份」。拍攝過程周孝安也不斷在觀察同場演員的氣勢，他認為資深演員楊烈「一直是在一個很沉穩的狀態」。

加上楊烈畢業於台北體育學院，從小運動細胞相當好，各項運動都難不倒他，年輕時也曾練過劍道，在正式拍攝時，劍道指導也誇讚楊烈的動作非常標準，所以初學者周孝安只有挨打的份。只是拍攝過程時間太久，連楊烈也直呼吃不消，還累到差點缺氧。

《國際橋牌社》大膽嘗試以往台劇少有的政治題材，劇組本身除了到總統府實地取景外，還斥資500萬在大園搭建總統府內部場景進行長期拍攝，演員從外在服裝、國際禮儀等都經過專業的課程指導，特別邀請曾擔任前總統侍衛官的王燕軍作為戲劇顧問。製作團隊預計拍攝八季，劇情內容取材於台灣近三十年的民主化歷程，製作團隊表示第二季正在積極籌備中。《國際橋牌社》第一季於五月三日起每周日晚間九點於公視、MOD、公視Youtube同步播出。

楊烈（左）與周孝安（右）學劍道。（公視提供）

楊烈（左）與周孝安（右）在《國際橋牌社》有精彩對手戲。（公視提供）

楊烈戴上頭盔擊劍。（公視提供）

楊烈練習劍道。（公視提供）

(中時 )