「外遇」經常是造成婚姻破碎的其中一個原因，且根據統計，很多外遇對象通常就是身邊親近的人，且可能令你意想不到。律師沈靖家就分享了一個案例，一名女網紅竟和老公的好兄弟發展出戀情，且還不小心將整個偷情過程透過藍芽「實況轉播」給老公。

律師沈靖家在節目《震震有詞》中分享案例，一名大老闆娶了一位網紅空姐，某次他的換帖兄弟開了間餐廳，希望可以找她的空姐老婆幫忙業配衝衝人氣，大老闆也立刻同意，於是雙方便展開了合作，過程中也配合得相當愉快；不過因2人長時間合作，空姐若是和大老闆吵架，便會找上餐廳業主訴苦，2人邊聊邊喝酒，一不小心就聊到了床上去。

律師沈靖家在節目《震震有詞》中分享案例（圖／翻攝Youtube）

某天這名空姐躲在廁所和餐廳業主傳訊息示愛，卻不小心開了藍芽，而手機就自動連上家中電視「實況轉播」，大老闆就眼睜睜看著自己老婆和兄弟互相表達愛意，姦情因而曝光。事發後，空姐苦苦哀求大老闆原諒，雖然大老闆選擇原諒老婆，但卻無法原諒自己的好兄弟，便決定要復仇。

（圖／翻攝Youtube）

（圖／翻攝Youtube）

由於餐廳業主本身也有家室，大老闆擔心若是直接向他提告，可能會反被對方老婆告，因此他打電話給沈靖家律師求助；經過商量後，因業主的媽媽是名房仲，他們決定從網路上找到業主媽媽的電話並打給她，告訴她「管好自己的兒子」，如此一來就能讓業主外遇事情曝光，且也不會被拿來當作呈堂證供，鬧到最後，這名業主真的和老婆離婚。

(中時電子報)