國防部召回海軍敦睦艦隊官兵在台中一中集結，震撼一中商圈附近的台中一中、台中科技大學及台灣體育運動大學，3校緊急要求同段足跡點的3百多名學生自主健康管理，上學須戴口罩防疫。並傳出台中科大要求學生放防疫假引發反彈，校方22日表示，柔性勸導，不會強制，但要求落實自主健康管理。

一中商圈是中市知名年輕學生聚集的商業區，周邊有台中科技大學、台體大及台中一中等學校，也是師生生活消費重要區域，召回敦睦艦隊官兵在中一中集結的消息傳開，引發社會、校方及學生震驚，並傳出台中科大要求同時段足跡點的學生，直接放14天防疫假，引起反彈。

台中一中緊急進行調查，校方表示，經初步調查收到中央發布的警示簡訊的學生有80多名，加上同時段足跡點學生，校方共召回106人進行相關衛教，要求自主健康管理，學校大門設有紅外線熱像儀確認，中午再加碼量體溫。

台中科大則表示，經調查共有105人同時段有相同足跡點，校方柔性勸導學生可放防疫假在家線上學習，但不強制，並要求相關學生落實自主健康管理，若到校必須要戴口罩。

台體大則指出，有170多名學生同時段進入商圈，校方已要求學生自主健康管理，進校園一律須戴口罩、量體溫。

(中時 )