詹姆士經營料理頻道《姆士流》多年，每一集皆親自開菜單，精心準備充滿特色的料理呈現給觀眾，2年多來累積大量粉絲追蹤關注，近期詹姆士也新增不定期直播時段，希望能跟粉絲在線上即時互動，回答粉絲問題，更貼近每一位觀眾。再過兩周就是母親節，最新一期的直播影片中，詹姆士的女兒驚喜現身，詹姆士希望能以傳承為主題，教女兒做詹姆士母親的拿手料理蝦仁炒飯，在料理的過程中，可以看到詹姆士不斷在一旁念念有詞提醒料理小技巧，與女兒的互動非常有趣。

詹姆士在直播中也跟女兒一起開箱試吃最新推出的產品濃粽，不只父女一起試口感，詹姆士也道出粽子背後的小故事，原來詹姆士的母親在世時，年年端午節都會和詹姆士的父親一同包粽子，詹媽媽包的是南部粽，詹爸爸包的是北部粽，父母親總是會要孩子們在吃完後，投票一決勝負誰做的好吃，但這樣可愛的家庭互動，在詹姆士的母親生病後，就再也不復見了。

詹姆士與母親感情深厚。（詹醬提供）

感人的是，他的母親躺在病床上八年，父親每一年端午都同時包南部粽跟北部粽給家人吃，詹姆士說：「爸爸希望能補上媽媽的份，讓我們這些小孩還是一樣能感受到父母親的愛。」前年詹姆士的母親去世後，爸爸就不包粽子了，因此，今年詹姆士決定於端午節結合自創品牌山喜屋詹醬推出濃粽禮盒，裡面包含代表母親南部粽的爌肉梅乾和代表父親北部粽的川香牛粽兩種口味，希望能將父母親濃濃的愛傳承下去。

(中時 )