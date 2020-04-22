防疫期間愛心不間斷，長榮桂冠酒店（台中）在母親節前夕舉辦廣受好評的第7屆「愛的蛋糕傳送計畫~買一捐一活動」，即日起至5月5日前，消費者只要購買任1顆母親節蛋糕，飯店就另外捐贈1顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們，限量100顆，讓愛傳到更多角落。

「愛的蛋糕傳送計畫~買一捐一活動」邁入第7年，過去6年共送出703顆蛋糕給辛苦的弱勢家庭媽媽們， 今年雖因疫情而使消費者過節意願較低，進而影響購買意願，但飯店還是希望在疫情嚴峻的時期不間斷公益，也盼能拋磚引玉，讓弱勢家庭在疫情時期一樣可以感受到滿滿的愛，飯店表示，過去曾有不少客人直接將買的那顆捐出去，更有客人1次購買10顆，請飯店方協助幫忙捐贈，讓人相當感動。

「熱帶水果風情蛋糕」。（長榮桂冠酒店台中店提供）

今年長榮桂冠酒店（台中）共推出3款母親節蛋糕，除了有以往最高人氣、8吋790元的「鮮奶油芒果布丁蛋糕」，今年主廚還推出6吋820元的「百花繽紛乳酪蛋糕」，以澳洲乳酪為主體，將蜂蜜風味的軟凍包覆在乳酪外圍，清香Q彈融化乳酪的微膩感，底部為OREO巧克力，繽紛吸睛的百花外型也吸引媽咪們目光。

另外，還有外型以花與蝴蝶裝飾的「熱帶水果風情蛋糕」，6吋999元，用鳳梨、椰子等熱帶水果製成果泥，結合內層中鳳梨與黑胡椒組成的軟凍酸甜風味，而外層的開心果杏仁蛋糕與檸檬風味的棉花糖，讓口感更添多層次；此外，3款母親節蛋糕在30日前預購都可享85折優惠。

除了點心坊愛的蛋糕傳送計畫，咖啡廳也在5月9日、5月10日，推出媽咪用餐享75折+原價10%的專屬優惠，同行者（10人以內）也可享9折+原價10%優惠；長園中餐廳則將5月訂為慈母月，因應疫情特別推出「母親節桌菜外帶｣，8道式6人份桌菜原價8888元、優惠價7888元；原價1萬2888元的10人份桌菜，優惠價只要1萬888元，菜色包含波士頓活龍蝦、鮑魚、黑蒜燉雞湯等；4月底前預購桌菜外帶可再獲贈1個價值790圓的8吋母親節蛋糕。

長榮桂冠酒店（台中）送愛心蛋糕到南投竹山玫瑰啟能中心。（長榮桂冠酒店台中店提供）

(中時 )