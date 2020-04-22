今年38歲前強辯樂團主唱黃少谷近來傳出與曾跟林俊傑交往的天氣女孩林采薇（Yumi）熱戀中，22日根據《鏡週刊》報導，2人日前凌晨被直擊與Junior、黃玉榮等人一起吃夜宵，林采薇不時對黃少谷摸臉、抱抱，互動親密。對此，黃少谷透過所屬喜歡音樂昨回應：「謝謝媒體朋友的關心，我們正在交往中，其餘細節就不便多說。」大方認愛。

黃少谷去年受訪時，曾透露現要好好存錢買房，未來才有能力娶妻生子，加上近期被拍到與小2歲的Yumi一起返家，疑似同居中，看來似乎好事將近。

而黃少谷去年演出民視《大時代》，戲裡飾演馬俊麟的弟弟「孫煥奇」，高挑清新外型，引起關注，更讓他擁一票婆媽粉絲，外出時都會被熱情影迷包圍求拍照。他今年預計推出新專輯、接拍新戲等，也正努力創作新作，不過受到新冠肺炎影響，目前工作計畫幾乎延期。

此外，Yumi身材姣好、外型亮眼，在2005年還未出道時，曾和「金曲歌王」林俊傑交往3年，2人還一起養了1隻黃金獵犬Momo，在IG上，仍留有許多2人分別與Momo的開心合影，而林采薇在分手多年後，才正面承認和對方還是好友，林俊傑有時也會探望愛犬，不過Momo已在去年底病逝。

(中時 )