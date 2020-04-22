良心應召女工作邀約不斷，她為防疫只作這服務。(示意圖/shutterstock)

疫情在全球肆虐，特種行業也受到不小衝擊，英國一名應召女郎基於保護客人與其家人健康的原因，決定把「當面服務」改「線上」服務，此舉也讓她忍痛拒絕許多工作邀約，每周少賺18萬。

Daily Star報導，英國34歲的應召女Zaynab Alkahtib受訪表示，雖然因為疫情影響，讓她的收入減少很多，但她這期間仍收到不少客戶的工作邀約，而出於安全考量，Zaynab仍有良心的選擇拒絕當面服務。

Zaynab稱，受新冠肺炎疫情影響，她的收入下降得很厲害，以前每小時收費150英鎊（約5000元台幣），如今每週損失高達5000英鎊約新台幣186000元。

這名應召女透露，這段期間許多人在家都按耐不住，紛紛問他「能服務30分鐘嗎？」、「可以見面嗎？」、「我可以見你嗎？別對我太嚴格，我還是處男」在邀約她的客戶中超過一半都已經結婚，他們甚至要求她到府或車上見面，但是都被她拒絕，他表示自己不會為了一個客戶而拿別人的生命開玩笑，因為一旦他們感染了，他們的妻子和孩子也都將面臨危險。

不過雖然這些送上門的工作不斷打擾她，但Zaynab並沒有動搖，堅定的表示「現在只能提供網路視頻服務。」

(中時電子報)