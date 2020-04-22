國際原油跌跌不休，塑化報價也連動下滑搭配電子需求熱度加溫，有助拉抬長興(1717)業績、毛利持穩推進。長興22日法說會透露，原油去年底一路走跌，只要短期間不要快速反彈，有助於原料成本控管，支撐毛利率向上提振。

此外，5G發展帶動基地台、伺服器發展，近期電子業更有急單效應帶動，長興電子材料接單能見度達一個季度，乾膜光阻劑業績全年有望逆勢成長5％。

長興去年營收年減6.78％，三大事業體平均出貨量減少2～5％；其中，合成樹脂營收佔比51.7％、電子材料30.5％、特化17.5％。伴隨營運調整策略揮，搭配成本趨緩，毛利率19.47％，較前年成長2.66個百分點，獲利年增59％，EPS1.99元。

長興表示，合成樹脂以兩岸為主，銷量佔事業部總量8成。有鑑於東南亞地區經濟成長快速，馬來西亞新廠為東南亞區域生產中心，年產9萬噸。先前因馬國防疫封城，影響生產約半個月，近期已獲淮復工，平均稼動率5～6成，今年營運有望損益兩平。

此外，長興電子材料以PCB原料乾膜光阻為主，營收規模約100億元。看好光固材料成長，營運布局鎖定UV材料水性化、UV熱熔膠、5G手機背蓋塗料等高值新應用。

長興指出，這一波疫情電子材料影響性相對小，主要NB、PCB景氣佳，抵銷掉手機成長放緩衝擊，接單能見度約一個季度，部份產品長達4、5月。去年乾膜光阻業績年減7％，今年可望增長5％。

(工商 )