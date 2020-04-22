油價跌跌不休 美股買盤動搖 20:002020/04/22 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 石油輸出國組織（OPEC）已協議減產，原本以為油價應有撐，但供需缺口仍然過大，造成油價直直落。油市混亂引發金融市場恐慌，也開始擔心接下來會否還有其它骨牌效應。 統一期貨指出，美股道瓊連續兩日拉回修正逾千點，顯示買盤信心不足，追高意願薄弱。美國聯準會（Fed）已把基礎利率降至0，並加碼無限量寬鬆，但恐怕也只能短期止痛，最根本問題仍需疫情獲得有效控制、各地區恢復經濟活動。 (工商 ) #統一 #美股 #買盤 #油價 #油價跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 趁修正 把握美股中長線機會 04:102020/04/20 投資理財 《美股掃瞄》美期油跌至負值 美股大跌 09:092020/04/21 財經 油價史上低點能撿能源股？法人這樣說 13:482020/04/21 財經 減資15.99億元 信昌化：油價跌有利短期成本降低 14:002020/04/21 財經 負油價投資 定期定額低油價受惠國新興亞洲基金 15:022020/04/21 財經 史上最黑暗1天！驚悚負油價 神人1句揭內幕 18:132020/04/21 財經 低油價 凸顯電動機車高月租費 04:102020/04/22 產業．科技 信昌化：油價跌有利原料成本下降 04:102020/04/22 證券．權證 油價跌至負值 二檔油2 ETF重挫25％ 12:412020/04/22 財經 《金融》瑞銀：油價Q3恢復平衡 年底供不應求 16:482020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 想V彈難…美經濟衰退多嚴重？ 45名專家揭殘酷事實 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 崩跌是假象？專家曝明年美股更凶猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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