石油輸出國組織（OPEC）已協議減產，原本以為油價應有撐，但供需缺口仍然過大，造成油價直直落。油市混亂引發金融市場恐慌，也開始擔心接下來會否還有其它骨牌效應。

統一期貨指出，美股道瓊連續兩日拉回修正逾千點，顯示買盤信心不足，追高意願薄弱。美國聯準會（Fed）已把基礎利率降至0，並加碼無限量寬鬆，但恐怕也只能短期止痛，最根本問題仍需疫情獲得有效控制、各地區恢復經濟活動。

(工商 )