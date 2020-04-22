全球最大避險基金橋水創辦人達里歐說，現在全球央行都在印鈔票，降低利率，現金就會是垃圾，而油價尚處在低檔，股票資產反彈至今又預見反壓，反觀黃金具有避險商品的特性，所以黃金是個可認真考慮的資產。

群益期貨分析，雖然原油目前暴跌，使市場產生通縮的疑慮，然考量全球央行都在大舉灑錢，黃今仍是項好標的，可買進台灣期交所推出的黃金期貨。

(工商 )