全球央行狂撒錢 可買進黃金期貨 20:002020/04/22 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大避險基金橋水創辦人達里歐說，現在全球央行都在印鈔票，降低利率，現金就會是垃圾，而油價尚處在低檔，股票資產反彈至今又預見反壓，反觀黃金具有避險商品的特性，所以黃金是個可認真考慮的資產。 群益期貨分析，雖然原油目前暴跌，使市場產生通縮的疑慮，然考量全球央行都在大舉灑錢，黃今仍是項好標的，可買進台灣期交所推出的黃金期貨。 (工商 ) #全球央行 #買進 #黃金期貨 #黃金 #撒錢 也許您會感興趣 推薦閱讀 法人：最新目標價320～341元 04:092020/04/18 財經要聞 爭經營權？南港再砸3億買泰豐股票 04:092020/04/18 證券．權證 因疫情損失百萬 屈中恆曝演出全取消 12:062020/04/19 娛樂 半導體投資風向變了？ 里昂砍11檔 只愛三劍客 04:102020/04/20 財經要聞 全球央行助攻 高收債如沐春風 04:102020/04/20 產業特刊 《金融》金價上方有望測試1900美元 09:262020/04/20 財經 《金融》全球酷酷嗽 三因素助燃金價 13:582020/04/20 財經 新冠肺炎解方露曙光 金價開始跳水囉 14:462020/04/20 財經 金價多頭 仍須留意疫情 04:102020/04/22 投資理財 《美股掃瞄》美股消息面：美國6月期油價大跌 盤中驚見個位數 10:002020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 想V彈難…美經濟衰退多嚴重？ 45名專家揭殘酷事實 - 財經 撐不住！油企致信獻招 要川普施壓北京採購美原油 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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