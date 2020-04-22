紐約原油期貨5月交割價出現破天荒摜破0元，以每桶「負37.63美元」作收。卻意外引發投資人搶進熱潮，國內兩檔石油正2ETF價格竟不跌反升，以4月22日收盤價來看，元大S&P原油正2ETF（00672L）溢價高達300％。

事實上，ETF溢價幅度達300％，代表目前價格較其合理價格高出近3倍，等同於當下買進的投資人就已經先賠了300％，因此，專家提醒投資人，在低檔布局原油相關ETF的同時，絕對要注意折溢價風險，若看空原油走勢，建議可考慮布局反向ETF。

專家指出，ETF市價若大於淨值稱為溢價，小於淨值為折價，折溢價幅度正常區間一般落在0.5％，溢價幅度越大說明投資人買價比實際價格貴的程度。

以元大S&P原油正2ETF為例，溢價幅度300％，代表未來原油價格若沒有上漲300％，現在買進的投資人仍是虧損狀態。

業者強調，投資人用買賣股票的邏輯來操作期貨ETF，以為「總有一天等到油價反彈」，忽略期貨ETF淨值與市價的偏離，以及槓桿ETF的每日價格重設，轉倉成本侵蝕成本，不宜長期持有等等的特性，投資風險相當高。

目前全球每日仍有1,900萬桶原油供過於求，新冠疫情持續延燒，專家建議，可以考慮適度布局原油反1的產品。不過也要提醒投資人，原油槓桿、反向ETF都是期貨操作，因此投資人需每日檢視且確實遵守停損、停利紀律。

國際油價走跌，使得原油正2ETF本身淨值及規模加速縮水。截至4月22日，元大S&P原油正2ETF的30日平均淨值雖低於2元，但日前經主管機關核准，到9月30日前仍可存續，不需立即清算。

但若豁免期滿，30日平均淨值仍未回歸2元以上，基金還是要回歸法規規範，依然有清算下市的可能，因此，投資人布局前務必要將下市風險納入考量。

元大原油正2ETF在4月22日淨值為0.49元，市場投資人擔心若油價續跌，是否淨值會跌到0或負數，使得基金清算下市。據了解，元大投信將比照國際類似基金作法，以減倉以及轉倉至較遠月份來避免損失擴大。

若真的出現淨值歸零或負數，投資人損失僅止於基金淨值為0的計算，就是僅限於申購時價款，該基金淨資產價值為負數時，差額由基金公司負擔。

(工商 )