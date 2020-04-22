邰正宵時隔3年推出新創作〈仰望〉，近來新冠肺炎肆虐，他號召同為基督徒的好友何方、張芸京、艾成、蘇銘翔、胡藝芬、楊蒨時等歌手合唱，齊聚為抗疫而發聲。身兼詞曲創作、製作人的邰正宵表示很感謝好友熱情參與力挺，他在錄音室聽到完成帶時，當場感動落淚，「有這麼多人的支持，沒有人是孤單的。」

他們為了錄製歌曲，避免群聚，採單人的個別在錄音室演唱，邰正宵說新生代歌手艾成，很注意麥克風，要求歌聲完美，看見真性情，艾成則提到演唱高音的部分幾乎快到頂了，堅持唱滿每一個音符，唱得好開心。

邰正宵提到近況，疫情期間，演藝工作都告停擺，坦言：「忽然的安靜生活，從不習慣到漸漸習慣，珍惜健康的狀態，不埋怨一切，每天規律的持續的運動，也開始用網路教學，重心的學習彈吉他、唱歌等，每天睡足8小時，過往忙於演出，發現自己太瘦了，感覺沒精神，剛好趁此機會休息，可以長胖一些回來，體會到身體健康，有好的免疫力更重要。」

(中時 )