《菱格世代DD52》首次錄影邀請偶像團體出道的陳立農擔任飛行導師，因為陳立農年齡最小，楊丞琳說現場只有陳立農懂得何謂初戀感，其他導師都已經忘記初戀是什麼感覺了，由他來選出最年幼的「粉紅梅花」團的正選團員最適合不過。

陳立農覺得「粉紅梅花團」選手們雖然年紀小很懵懂，但是很單純認真，這是非常寶貴的特質，選手上台表現也都非常棒。意外的是，在評審過程中，陳立農遇到同學，包含高中同班同學和學姊都是參賽選手，楊丞琳還開玩笑說：「陳立農到底藏了多少人在選手裡。」

陳立農身為飛行導師，必須要決定同窗人選未來在節目中的命運，評選過程也特別謹慎，因為想多看選手的表現，不斷讓選手們battle舞蹈，「粉紅梅花」選手們為爭取正選名額，不顧形象瘋狂拚舞，把導師們逗得哈哈大笑。《菱格世代DD52》將在6月12日 Youtube 與ETtoday首播，中天綜合台、台視、愛奇藝台灣站播出。

(中時 )