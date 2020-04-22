尬音樂旗下電音創作男團「Xunday」推出首發單曲出道，3位團員來自桃園，分別為團長秦天、西瓜、威威，不過西瓜被眾人公認有張明星臉，被封「山寨版許富凱」，西瓜表示曾赴宜蘭表演時，去買蔥油餅，當時老闆娘一看到他，把他誤認成許富凱，當場熱情招待吃蔥抓餅，還邀約他一起開心合影，西瓜說：「我不知道是要跟阿姨說謝謝，還是跟許富凱說謝謝。」

西瓜憶起3人有次開車到山上拍MV，車子卻在半路上拋錨，有很多熱心阿姨、阿伯去幫忙，他們看到西瓜，再度被誤認是許富凱，更一起開心合照，主唱秦天笑虧西瓜：「你哪天會被許富凱本人告。」而今年25歲的秦天、西瓜分別都與女友穩定交往中，24歲的威威則是單身2年，表示談感情順其自然。

不過西瓜分享把陳芳語視為心中女神，日前他們推出新歌，剛好看到《中國時報》把他們的新聞放在陳芳語的旁邊，西瓜看到後，興奮拿著報紙對女友說：「快受不了了。」讓女友吃醋、生氣，一整天不跟他說話。

Xunday成立3年，剛成團時，曾因他們都會聚集在威威家創作，事後忘記把垃圾帶走，有次威威受不了，拍下他們留下的寶特瓶，傳訊息怒嗆：「下次再這樣試試看。」結果2位團員已讀不回，威威打趣說：「他們都這樣欺負我。」秦天和西瓜則說：「威威平常來我們家，我們也會幫忙丟垃圾，互相互相，也不是故意不丟。」威威則不領情說：「我們沒有那麼互相。」但3人事後講開了，現懂得彼此的個性，鮮少爭吵。

(中時 )