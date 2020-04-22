東森新戲《姊妹們 追吧》現正熱播中，該劇由綜藝教父王偉忠製作，不但邀來各界大咖友情客串，就連偉忠哥都親自下海，首集開場就被女主角張允曦（小8）噴口水攻擊，引起不少話題。最新一集中，袁艾菲跟哈孝遠驚喜客串，飾演上門討債二人組，兩人一搭一唱狂電小8和坤達，身高200公分的哈孝遠，還遭導演嫌「不夠高」，甚至拿來兩個墊箱給他墊腳，讓他驚訝直呼這是他出道以來「第一次被嫌不夠高」。

還原拍戲始末，因畫面需求哈孝遠整顆頭得高過門框，連攝影機角度都要從下往上來拍，哈孝遠笑說「不管是打球還是後來主持等，這應該是我踏入螢光幕前之後，有生以來第一次被嫌不夠高。我剛開始聽到還有點傻住，以為我聽錯了，我還真的從沒被這樣要求過。」笑說要符合導演要求的話，可能要請姚明來客串身高才能達標。

《姊妹們 追吧》袁艾菲飾演機車債主自嘲惹人厭。（東森電視提供）

該場戲中沙發又低又矮，哈孝遠過去長期運動、導致膝蓋不好，要不斷坐下再快速站起，第一次還差點站不起來。哈孝遠還讓袁艾菲拉了他一下，才能借力站起身。他笑說「而且我要瞬間起身的動作，其實鏡頭沒拍到，還要偷偷撐著讓艾菲扶著我。我就說怎麼能在漂亮女明星的旁邊站不起來，這樣很糗欸。」

《姊妹們 追吧》袁艾菲和哈孝遠客串演出。（東森電視提供）

袁艾菲飾演有潔癖的機車債主，一進門就拿著酒精對著屋內及小8等人身上狂噴，也因疫情關係，劇組每次拍攝都會量額溫和消毒等，進行各種防疫措施，讓袁艾菲笑說她就是重複劇組一進場時在做的事。而她與小8認識多年，拍戲卻是首次合作，兩人戲外大肆敘舊聊天，戲中卻要對著小8品頭論足又刻薄死要錢的嘴臉，連袁艾菲自己都直呼劇中角色超討人厭，笑說戲裡戲外反差到她自己都有點混亂。

《姊妹們 追吧》坤達得知小8遇難擔心不已。（東森電視提供）

《姊妹們 追吧》小8和吳以涵慘遭債務纏身。（東森電視提供）

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