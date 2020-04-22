海軍敦睦艦隊為我國最大宗群聚感染，目前已有28人確診染疫，足跡遍佈全台10縣市，讓指揮中心及國人都相當憂心。軍方除了選擇台中一中為集合地點外，還有2名官兵曾到過一中商圈，這讓民眾怕到不敢前往該處，當地店家生意慘跌至1成，商家不排除向軍方提出求償。

先前就因疫情影響，讓一中商圈生意直落3成，現在爆出磐石艦染疫官兵足跡後，根本沒有人潮，有當地商家表示，疫情期間即使是白天的午餐時段，店內也至少會坐滿一半，但現在街道上空空蕩蕩，幾乎空無一人，只剩零星的台中一中學生會來消費，這讓業者搖頭嘆氣，生意變得更難做了，

雖然台中市政府在第一時間，已經緊急封閉了確診官兵曾到過的商場及超商，並派人進行全面消毒，但消息曝光後，民眾根本不敢前往一中商圈，不少商家的生意受到嚴重衝擊，甚至打算提早打烊，或乾脆未來幾天也暫停營業，一中商圈主委陳信志表示，目前當地商家討論集體向軍方求償。

(中時電子報)