前陣子爆出的酒店女公關本土確診案震驚各界，不但造成全國酒店停業，更讓社區感染破口隱憂提升。不過今（22日）指揮中心表示，該案監測期滿，123位接觸者採檢全陰性，宣布結案。消息在網上傳開後，讓眾人驚呼：太神奇了！看來台人真有「天生神力」。

日前爆出一名北部30多歲女性（案379）確診新冠肺炎，在疫調單位鍥而不捨地追問下，終於突破個案心中的「難言之隱」，證實她為北部酒店紅牌。在這疫調期間，酒客、政商名流人心惶惶。不過採檢結果出爐後，相關接觸者123人中，並無發現任何陽性個案，至昨（21日）已監測期滿，指揮中心宣布結案。

酒店女公關案監測期滿，123位接觸者採檢全陰性，宣布結案。眾人驚呼：太神奇了！看來台人真有「天生神力」。（摘自PTT）

PTT上就有網友表示，「台灣真的太神奇了！鑽石公主號2000人北台灣趴趴走，沒事；清明假期景點人潮爆滿，沒事；酒店女趴趴走，沒事；澳洲染疫音樂家，沒事；一離開台灣的軍艦群聚，中標。」直呼台灣到底有什麼神秘力量，才能讓病毒傳不出去？

看到酒店女公關接觸者竟都沒事，網上驚呼一片，看來台灣人真有「天生神力」。網友更是開酸表示「真的神，應該是中央山脈的功勞」、「除了台灣人天生神力想不到其他原因」、「酒精消毒正夯」、「原來真的是做純的，我先道歉」、「八大防疫也太厲害了」、「人家就真的純聊天而已啦」。還有看來當初個案聲稱「生活單純」是真的。

(中時電子報)