縣長王惠美表示，防疫如作戰，國防部如果先知會，縣府一定會協助。（吳敏菁攝）

敦睦艦隊爆發新冠肺炎，國防部緊急召回700多名官兵，18日也在彰化精誠中學門口集合15人，校方警覺，事後馬上大消毒，消息傳開，人心惶惶，21日校園廣播說明事件始末，22日縣長王惠美表示，防疫如作戰，國防部如果先知會，縣府一定會協助，並建議更適合的集合地點，防疫不能有缺口。

彰化縣長王惠美表示，中央和地方應該一條心，國防部召回官兵，集合地點很多都在學校門口，如果造成破口，恐造成更大負擔，中央把訊息發過來太慢了，若有這類事情，一定要先知會地方，縣府也能更即時、迅速，適度提供更好的協助，包括後續消毒和地點建議等，還好目前集合的官兵，一採都是陰性。

18日下午2點50分，約有15名官兵在精誠中學校門口集合，看到穿隔離衣開軍醫院車將這些官兵載走，事情被傳開，校方21日透過廣播向師生說明始末，並表示都已經消毒了，學生回家向家長說起這件事，家長臉色驟變，彰化人嘩然，「怎麼會選在出入頻繁的校門口作為集合地點？」

精誠中學表示，校方門房警衛18日下午2點50分，看到官兵集合、載走，警覺不尋常，詢問對方也不說明什麼事，馬上通知學校主管，校方當機立斷，不管如何先消毒再說，馬上就在半小時內從校門口、公布欄、YouBike站，全都進行大消毒，官兵停留時間約10分鐘，約3點離開，學校也在當天下午3點30分完面都消毒完畢。

這次敦睦艦隊的大爆發，更讓街頭人人都戴著口罩了，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前彰化採檢都是陰性，目前安全無慮，一採後隔24小時再二採，若仍是陰性，就在檢疫所進行14天隔離，這14天仍要嚴陣以待。

(中時 )