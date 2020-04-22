高雄林園台氯化工廠毒氣外洩 10工人送醫1命危 20:042020/04/22 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中時電子報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 （不斷更新）高雄市林園台氯化工廠下午發生公安意外，正在進行中的儲槽區二氯乙烷幫浦整修拆除作業，疑因管內仍殘留氣體外洩，致使有10名工人吸入有毒氣體，3人昏迷，其中1人插管住進加護病房。 (中時電子報) #高雄 #林園 #台氯化 #工廠 #毒氣 #外洩 #10工人 #送醫 #1命危 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國36歲女10年生10胎 竟想生一打！ 10:592020/04/19 兩岸 陸消費前10強城市 滬京穗前3、深圳排第7 14:272020/04/19 兩岸 陸新冠肺炎境外輸入1個月來首次降至10例以下 15:552020/04/19 兩岸 免煩惱 飯店提供多元母親節優惠方案 18:232020/04/19 旅遊 網路「美國軍官」詐騙台東女 警銀行內阻匯10萬 09:592020/04/21 社會 槍手10秒連掃茶行3槍 警掌握槍手身分 10:552020/04/21 社會 中壢SOGO母親節檔期優惠下殺回饋消費者 16:472020/04/21 生活 《興櫃股》綠界科技挺紓困 推10全10美專案 16:482020/04/21 財經 電商助農 拼多多農村網店單季訂單逾10億筆 02:432020/04/22 兩岸 高雄馬路坍塌「10米深大洞」吞車！ 比對後竟是...韓國瑜就職典禮地 07:442020/04/22 社會 社會熱門新聞 立委助理死在立院研究室 北檢排除肺炎 - 社會 跳水皇后嫁富豪18年 身材驚人走鐘 - 社會 【極樂豪宅1】直擊！信義區藏億元招待所 警官藝人都來玩 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 敦睦艦隊神秘航程19天去哪？知情者：航向關島 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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