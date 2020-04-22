（不斷更新）高雄市林園台氯化工廠下午發生公安意外，正在進行中的儲槽區二氯乙烷幫浦整修拆除作業，疑因管內仍殘留氣體外洩，致使有10名工人吸入有毒氣體，3人昏迷，其中1人插管住進加護病房。

(中時電子報)