美國《紐約時報》今天刊出陳建仁副總統的專訪，他說，臺灣被世衛組織(WHO)排擠在外，成為全球公衛領域的孤兒。希望經過此次疫情，臺灣成為抗疫典範，有機會和各國分享我們的知識、經驗及技術，讓全世界知道，臺灣渴望成為全球醫衛大家庭的一員。

陳建仁日前接受紐約時報(The New York Times)專訪，針對臺灣對抗武漢肺炎疫情、全球合作抗疫及臺灣參與世界衛生組織（WHO）等議題，回答媒體提問。《紐約時報》今(22)日刊出專訪部分內容。

有關臺灣對抗疫情的過程中，是否也積極爭取國際認同，陳建仁表示，沒有任何國家能夠單獨對抗新冠病毒，我們必須和世界其他國家一起努力。即使臺灣情況比較好，但只要境外仍有疫情，臺灣就還處在風險當中。我們也認為，這是一個讓人們了解臺灣是優良世界公民的好機會，我們也嘗試和其他國家合作控制疫情，維護全球健康，這就是我們正在做的。

媒體詢及臺灣在爭取加入世界衛生組織，或取得國際組織之會員資格上，是否有進一步成果？他說，我們仍然必須爭取加入世界衛生組織及參與世界衛生大會。雖然世衛說臺灣有參與，但是，我們的參與是片段的，是受限的，並非完整參與。

陳建仁舉例，我們只獲准參加30％的專家會議，70％遭拒。更！排擠在外，成為全球公衛領域的孤兒。他說，病毒無國界，我們希望經過此次疫情，臺灣成為抗疫典範，有機會和各國分享我們的知識、經驗及技術，讓全世界知道，臺灣渴望成為全球醫衛大家庭的一員。

(中時 )