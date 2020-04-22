無獨有偶工作室劇團將創作空間化為製偶加工廠，劇團成員各個埋頭認真縫製戲偶。(無獨有偶工作室劇團提供)

表演節目取消，但無獨有偶工作室團並未因此閒下來，仍保持劇團步調。(無獨有偶工作室劇團提供)

今年邁入創團20周年的無獨有偶工作室劇團，原訂於5月舉辦系列演出，慶祝成團里程碑，無奈碰上疫情，歷經5度延期後，決議以線上藝術節形式，與戲迷分享更多劇團幕後歷程。藝術總監鄭嘉音表示，雖然疫情對劇團造成許多影響，但劇團仍以正面心態面對，也陸續以手工縫偶、青年演員工作坊等活動，維持劇團步調。

鄭嘉音分享，劇團除演出外，製偶也是一重要活動，平日便會鼓勵演員們親手縫製戲偶，更能幫助表演情感投入。眼見表演皆因疫情紛紛取消，劇團索性將創作空間轉化為縫偶加工廠，讓劇團成員伴著收音機的音樂，一針一線縫製手工戲偶，沉澱心靈。

鄭嘉音表示，「現代人的日常生活已經充斥了大量的工廠生產製品，手工製品能提醒大家，不要過度消耗地球資源。因為疫情看不到演出的戲迷，也能透過購買，持續支持劇團，我們所有演出被取消了，但我們沒有白白等待，而是馬上行動，努力以樂觀進取的精神面對。」

無獨有偶劇團因疫情陸續取消十餘場演出，損失逾千萬，鄭嘉音估算，若疫情持續至下半年，不僅劇團需調整營運方針，還會影響到明年演出計畫，目前除申請紓困方案外，也努力以手工產品、線上藝術節活動專刊販售為劇團自救，期盼疫情早日度過。

鄭嘉音表示，未爆發疫情前，劇團演出南北跑，疫情讓表演取消，但正好也是培養青年演員的時機，劇團日前設立青年演員工作坊，持續培養偶戲人才，「我們很擔心在這次疫情後，會有許多人才流失，希望透過工作坊讓青年持續對表演有興趣、熱忱，並活絡表演藝術產業持續發展。」

此回無獨有偶劇團本以「偶是大未來」為主題，預計於5月雲門劇場演出經典戲碼，並舉辦藝術市集、20週年特展等活動。但因應疫情，將活動轉為線上舉辦，鄭嘉音表示，雖不會在網路播出原先準備的表演節目，但戲迷也能從線上釋出的影片、文章，更了解劇團幕後故事，也將於線上分享來自美國、香港等地藝術家為慶祝無獨有偶劇團里程碑而特別製作的禮物。

(中時 )