交通部22日晚間宣布，新冠肺炎對全球航空產業造成巨大衝擊，部長林佳龍特別重視，在行政院蘇院長大力支持下，獲總統拍板定案，提供航空產業500億元專案融通貸款保證，22日日交通部審查小組已完成審查，預計本月28日信保基金完成聯審後就可簽約放款，讓華航、長榮、星宇三個航空集團11家公司取得資金活水。

這次包括華航、華信、台灣虎航、長榮、立榮、星宇與5家地勤、空廚業者提出紓困貸款要求，交通部根據蘇院長指示紓困措施應從速、從寬、從簡原則下，特與經濟部、財政部、金融監督管理委員會、公股銀行及財團法人中小企業信用保證基金等單位通力合作，首創由航空集團提出申貸並由政府進行聯審之機制，由業者先行提出應變計畫及財務需求經承貸銀行初審後，再分送交通部及信保基金設立之聯合審查平台，以公開透明的機制，加速審查作業。

紓困辦法中利息補貼是按郵局一年期定期存款浮動利率來給，目前利率是0.81％，期限一年，資本額4百億以上航空公司可申請200億貸款，資本額100億以下的獲15億貸款，另空廚、地勤也有分配到貸款額度，因此華航與長榮航將可各獲200億紓困貸款，利息補貼金額估約1.62億，其餘4家航空公司各可獲15億紓困貸款，利息補貼金額約1,215萬元。 交通部表示這次啟動的航空產業紓困2.0方案，在行政院4月17日核定交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法之修正條文後，22日密集召開3場次航空產業融通貸款審查小組會議，共11家業者經審查小組審查通過融通貸款需求總額共計498.2億元。

林佳龍強調，臺灣是海島型國家，航空產業是臺灣經濟發展的火車頭，在航空業面對到空前未有危機，生死存亡之際，交通部在第一時間即超前部署提出多項紓困措施，並即時展開對航空公司的大型融資紓困。

林佳龍22日下午也特別視察中華航空修護工廠及慰問企業工會同仁，幫勞資雙方一起加油打氣，並表示後續將視疫情狀況滾動檢討紓困措施，協助航空產業永續發展。

(工商 )