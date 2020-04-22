見解獨到、辛勤研究的金融教授沈中華今（22）日凌晨辭世。沈中華教授為本報名家評論版／網的名家之一，現任實踐大學財務金融學系講座教授，經常在學術研究之餘，勤於執筆、參與研討會，分享實務應用的心得。

經濟學界今天下午傳出此項令人震驚消息，前台灣金融研訓院董事長、東吳大學辜濂松先生紀念講座教授許嘉棟說，1個多月前曾電話邀請沈教授到台大、東吳大學講座演講，他有提起身體微恙，今天聽到過世消息非常意外。

沈中華的學術研究為計量金融，台大經濟系碩士、美國華聖頓大學經濟博士，是中研院財經院士陳昭南的指導學生。從美國學成返台後，先任教於中央大學、政治大學，以及退休前的台灣大學。中信金控首席經濟學家林建甫表示，自己和沈中華是同一時期返台，數十年來兩人總是併肩作戰，年輕時一起發表學術論文，後來一起受邀在財經研討會上報告。兩人還曾一度同時擔任花旗（台灣）商業銀行（股）公司的獨立董事。

陳昭南院士女兒、中華經濟研究院長陳思寬說，自己念台大經濟系時，沈中華是她的總體經濟學助教，現在在大學授課「貨幣銀行」也會建議學生閱讀沈老師撰寫的專書。沈中華教授的太太王儷容目前是中華經濟研究院研究二所研究員，曾帶領過中經院經濟展望中心，先前該所已基於疫情分組在家上班，陳思寬今天透過電子郵件向沈師母表達關心，中經院希望協助家屬處理治喪事宜。

專注於金融領域的沈中華，一直是台灣金融研訓院借重的學者，該院前後兩任董事長許嘉棟、吳中書，經常邀請他指導金融研究所或擔任專題研究顧問。吳中書表示，沈中華作研究很認真，不會人云亦云，有個人獨到見解，「會針對學術研究的訓練，說該說的話」，這樣的學者態度，對於學生輩影響深遠。

沈中華和王儷容近兩年一起投入出版，有《你知道的名言 不知道的金融故事》、《法遵科技、 監理科技與金融科技監理》等，均由台灣金融研訓院出版，後者原本安排4月24日上架，該院出版中心所長傅清源表示，因家屬有提出希望提前出書，所以新書現在已進入通路，是沈老師的最後遺作。

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