吉卜力工作室釋出《崖上的波妞》背景圖片。(摘自吉卜力工作室官網)

美國漫畫出版商DC也推出多張漫畫場景圖，供民眾視訊使用，在高潭市裡享通話樂趣。(摘自DC官網)

防疫期間，視訊取代社交會面，成為人與人間最安全的距離，但在視訊前，免不了要注意背景是否亂糟糟，暴露家中秘密。日本吉卜力工作室因應於此，免費釋出如《神隱少女》、《龍貓》等動畫背景，讓民眾在家也彷彿置身奇幻世界。

由日本動畫大師宮崎駿、高畑勳等人創辦的吉卜力工作室，創立35年來發行多部如《霍爾的移動城堡》、《崖上的波妞》、《螢火蟲之墓》等家喻戶曉的動畫電影，雖近年未推出長篇作品，但也因近日Netflix將21部吉卜力出品的經典作品於平台上架後，再度引起動畫迷的諸多討論。

此回因應疫情，吉卜力工作室釋出12部動畫作品場景圖，有《龍貓》蓊鬱的森林隧道、《魔女宅急便》裡小魔女工作的麵包店，也有《借物少女艾莉緹》中充滿綠意的迷你小房間，為視訊平添更多趣味。

美國兩大漫畫出版商DC、漫威，也相繼推出多張漫畫、電影虛擬場景圖，供民眾視訊使用。不同於在漫畫裡常被毀壞的模樣，民眾總算可見空無一人而完好的高潭市，DC於新聞稿中幽默表示，「如果可以從蝙蝠洞、孤獨堡壘、天堂島或司法廳接聽電話，為什麼還要從客廳或臥室接聽視訊電話呢？」

而迪士尼影業日前同樣發布了《玩具總動員》、《腦筋急轉彎》、《天外奇蹟》等動畫電影場景圖，更與民眾大玩看圖片、猜電影的遊戲。

(中時 )