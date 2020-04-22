防疫宅在家，閱讀成為新選擇！國資圖推出「職人書包袋著走」活動，邀請口罩國家隊的盈錫精密公司總經理巫有崇、范特喜文創聚落創辦人鍾俊彥等30名各領域職人推薦書單，並裝進書袋內，讓民眾整「袋」借閱回家閱讀，在家閱讀修練職人基本功，整裝蓄勢待發。

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣口罩國家隊快速打造口罩生產線，躍居全球第二大口罩生產國打響名號，你會想閱讀口罩國家隊成員的盈錫精密公司總經理巫有崇推薦的書籍嗎？

國立公共資訊圖書館在2020年世界閱讀日活動，以「職想閱讀」為主題，推出「職人書包袋著走」服務，結合勞動部中分署、虎尾科大等單位邀請巫有崇等30名各領域職人各推薦書單，並將每人推薦的數本書籍同裝進書袋內，推薦給讀者閱讀。

國資圖表示，在防疫期間邀請全民「職想閱讀」，為探索人生「職」涯，「職人書包袋著走」結合多家知名網路書店，提供平台折價券、免費學習及電子書優惠碼等好康，組合成「防疫知識包」，並同步推「職想閱讀」線上主題書展，讓讀者宅在家也可以透過網路可以優惠購書。

此外，國資圖也發起「職人處方箋」書單分享行動，歡迎讀者上網填寫職人主題書單(https://bit.ly/2VIU6Gh)，並說明您所推薦書單的原因，經審核入選「職人書包」主題展者，即可加入「職人書包袋著走」服務的行列，並有機會獲得帆布書包好禮。

(中時 )