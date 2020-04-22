為加強防疫措施，嘉義縣社會局日前宣布暫停社區C據點、長青活力站、老人食堂等到4月底；據點服務停止，但關懷行動不停擺，弘道老人福利基金會前年在嘉義縣東石鄉開辦「行動據點–耆樂居」，透過「藝術陪伴」與「健康促進」活動，讓鮮少外出的老人家獲得陪伴，因應疫情，在室內的據點活動雖暫停，但戶外的行動據點仍可辦理，繼續將長照資源帶進偏鄉。

弘道老人福利基金會組長張儀芬表示，社會局公告暫停據點前，已預測據點服務將暫停，也經常向長輩說明，未來可能有一段時間無法來用餐、上課等，另外，也有做長輩餐食需求等調查，多數都能自行準備，少部分有困難的，則會主動提供便當等物資，或請人員到府煮菜，讓長輩不斷炊。

嘉義縣東石鄉有位85歲的顏蔡阿嬤近年因行動不便，無法獨自一人外出，對社會漸漸產生疏離及冷漠，開始不喜歡與人互動，直到參加據點活動，才慢慢卸下心防。如今，據點服務停止，弘道特別邀請她參與「耆樂居」，她說，據點關閉後，天天只能守在電視機前，看到想打盹時，就到門外的凳子坐，幸好，還能參加行動據點，讓她有機會跟其他人抬槓。

社工師楊惠淳說，「耆樂居」是參加人數不超過10人的微小型行動據點，目前在東石鄉圍潭、型厝村都有開辦，以長輩家附近的廟口或庭院為場域，舉辦每周1次、2小時的課程，帶領長輩跳健康操、畫圖等團康活動，現在室內據點雖暫停，還好有行動據點作為服務長輩的後盾。

(中時 )