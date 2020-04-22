因為新冠肺炎，英國從今年3月23日起執行禁足令，限制民眾疫情期間只能待在家中，除非擔任重要工作或是無法在家工作者才能外出上班，並禁止2人以上聚集，這項禁足令在17日宣布延長3周，但英超熱刺隊2名球員西索柯（Moussa Sissoko）、歐里耶（Serge Aurier）被拍到一起練球，兩人透過球隊發表道歉聲明。

聲明提到：「球隊清楚職業球員有作為好榜樣的責任，特別是在全世界疫情無法預測的情況下，我們為了沒有成為好典範致上最高歉意。我們必須尊重政府的建議，在疫情蔓延的情況下努力減少因病喪生的人數，非常感謝英國公營醫療系統國民保健服務(NHS)不眠不休的工作，我倆必須捐款，證明支持公衛單位的決心。」

這不是熱刺隊球員第一次違反了禁足令，執教風格嚴峻的總教練穆里尼歐（Jose Mourinho）也在4月初因為訓練被逼著公開道歉，當時他被拍到和中場球員恩東貝萊（Tanguy Ndombele）進行室外訓練，後衛桑契斯（Davinson Sanchez）、塞塞尼翁（Ryan Sessegnon）也被抓包在公園慢跑。

熱刺隊球場最近也成為第一個給NHS執行其員工跟家屬進行新冠肺炎篩檢的檢測站。

(中時 )