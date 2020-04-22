疫情防疫期間，各大飯店為了讓賓客能夠安心享有住宿與餐飲優質服務，其中板橋凱撒大飯店除了確實做足防疫措施之外，同時也推出多元住房餐飲促銷方案，包括住宿客房內獨享特製海陸套餐、住房送全省凱撒飯店千元餐飲抵用券、異地辦公安心賺錢日租方案等，讓民眾在防疫期間也能夠安心享受輕旅行的樂趣。

即日起至6月底推出「龍蝦吃飽住豪」住房專案，每人最低1999元起。（板橋凱撒大飯店）

板橋凱撒繼3月推出朋派自助餐「百元嗑龍蝦」餐飲優惠，平均帶動業績成長4成，看準餐飲商機，即日起至6月30日推出「龍蝦吃飽住豪」住房專案，2人成行入住1晚豪華客房，每人只要1999元起，再享朋派自助餐現點現做整隻波士頓龍蝦及餐檯無限供應的異國料理。

此外，板橋凱撒2月份「一元快閃試睡員活動」引起熱烈迴響，吸引逾3000多素人網紅報名參加，該飯店順勢再推出第2波抽獎活動，即日起至5月31日止，凡透過官網預定住房即有機會參加抽獎，獎品包括豪華客房住宿券、卡拉拉餐廳套餐買1送1券等豐富好禮。

(中時 )