嘉義縣東石鄉85歲陳王阿嬤（右）在據點服務暫停後，將時間放在家後方院子的作物上。（張毓翎攝）

弘道老人福利基金會社工師每周會家訪，關心陳王阿嬤（中）的日常起居。（張毓翎攝）

嘉義縣東石鄉85歲陳王阿嬤長年獨居，喜歡在院子種一些金桔、番茄等蔬果，雙眼已失明的她，仍把下田當休閒；去年她開始參加社區關懷據點，生活也變得更充實，面對據點服務暫停，她也盼盡早恢復，這段期間，她利用電話和同學聯絡感情，也把多餘精力放在她的「開心農場」上，現在院子種滿大片的土豆，她說，之後據點開始運作時，想把土豆帶過去，為食堂加菜。

陳王阿嬤喜歡安靜愜意的環境，不願和孩子搬到北部，因此，長年獨自一人住在東石老家，近年視力、聽力逐漸退化的她，雖然眼睛看不到，仍依自我經驗，探索出一套適應生活的方法。

陳王阿嬤說，她擔心雨季來臨前，沒有及時採收作物，習慣每天早起看天氣預報，現在無法到據點上課，時常想念認識的同學，期盼疫情趕快過去，才不用每天打電話聯繫。

弘道老人福利基金會社工師楊惠淳表示，陳王阿嬤很清楚家中每個物品的位子，飲食等生活起居都能自理，因兒子無法經常回來，加上聽力、視力受損，故她仍屬高風險個案，據點服務停止後，每周會安排家訪，關心她的日常起居。

楊惠淳說，每次看到陳王阿嬤的院子，都發現作物種類及種植面積越來越大，以前阿嬤平日上午都在據點，下午回家累了，就沒力氣務農，現在據點暫停，反而有更多精力投入她的「開心農場」。

(中時 )