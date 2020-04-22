星二代陳凱歌兒子陳飛宇在《天醒之路》中飾演路平，是一位天生六魄全開的天醒少年，卻因從小被囚禁封印在山海樓，修習三年依舊毫無長進被稱「頭號廢物」，還被以路邊快餓死的乞丐形容。女主角秦桑由出身韓國偶像團體「宇宙少女」的程瀟飾演，首次古裝造型英氣挺拔，大量武打戲分演出動作俐落、眼神到位，粉絲紛讚：「精湛五官，太適合古裝扮相，被美貌折服。」

程瀟與陳飛宇不打不相識打鬧出感情。（愛奇藝台灣站提供）

玄幻武俠劇《天醒之路》由陳飛宇、熊梓淇、程瀟、鄧恩熙等領銜主演，為曾執導《四大名捕》、《畫皮》導演陳嘉上擔綱監製、黃偉傑執導，改編自蝴蝶藍同名小說，故事講述摘風武院的路平、燕西凡、秦桑、蘇唐四人經歷種種艱險，在點魄大會奪魁，並踏上天醒之路。

鄧恩熙飾演蘇唐是陳飛宇的夥伴。（愛奇藝台灣站提供）

路平和秦桑不打不相識，秦桑氣他卑鄙、下流像個流氓：「小心廢了你兩條腿」，卻被路平以「我沒了腿你就只能背我」回嘴，讓她氣得啞口無言。陳飛宇描述此角：「路平率性灑脫不斷地把自己壯大，解開人生謎題。」戲中與鄧恩熙飾演的小夥伴蘇唐都是孤兒，被收留成為摘風武院弟子，熊梓淇飾演的大師兄燕西凡處處提點扶持，大夥為尋找山海樓線索，共同組隊探險闖蕩，進而成長變化。

人物特輯中曝光陳飛宇在沙中吊鋼絲飛躍、翻滾演出武打戲，還撞倒大面磚牆，動作指導陳偉滔表示：「每個演員依人物性格設計動作，最難的是會打還要表演，最終效果是演員的，大家互相幫助，感謝他們能完成我的畫面。」程瀟自信透露：「劇裡武打戲很多，我對武打戲這一部分還是滿有信心。」《天醒之路》4月23日起愛奇藝台灣站全網獨播，近期也將推出多部強檔陸劇包括任嘉倫《暮白首》、唐藝昕《買定離手我愛你》，敬請鎖定。

程瀟飾演秦桑，秦家大小姐文武皆備。（愛奇藝台灣站提供）

陳飛宇被封印成「頭號廢物」。（愛奇藝台灣站提供）

熊梓淇飾演大師兄。（愛奇藝台灣站提供）

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