海軍敦睦艦隊爆發集體染疫隱匿事件，國防部長嚴德發火速透過懲處做切割，三軍統帥蔡英文也僅表示「尊重」，置身事外，重創海軍弟兄士氣，不少人透過臉書表達不滿，直言下決策的人明明是總統，最大收益者則是外交部，如今出事卻糟蹋、切割海軍，「一將功臣萬古枯，悲哀也」。

蔡英文、嚴德發對敦睦艦隊染疫事件的回應，已在國軍內部掀起反彈。一名退役少將就透過「靠北長官」臉書粉絲團指出，看到三軍統帥站出來說「國軍的事就是妳的事」，聽了很諷刺，因為敦睦艦隊要出航訓練絕對不是國防部長、海軍司令說了算，肯定是要上呈給總統批准，難道妳責無旁貸？敦睦艦隊返航，蔡英文不就到場加勉嗎？

該退將說，蔡總統不第一時間開口說要跟國軍站榮辱與共，反而放任批鬥撕裂與攻擊，直到昨天才說會與國軍站在一起，這句話來的太慢，「也許是妳忽然想起妳貴為憲法規定的三軍統帥吧！」

有弟兄則說，外交部堅持要敦睦支隊如期出訪帛琉，唯一的可能就是兩國邦交已現危機，所以即使疫情嚴重仍逼著海軍前往。既然如此，國安部門事先就應評估疫情可能造成的傷亡，如今國安會及外交部卻當起藏鏡人，把軍事將領推到第一線去為政治決定負責，「海軍不必道歉，該道歉的應該是下達決策的三軍統帥蔡英文、國安會，及這項任務的最大受益者外交部長吳釗燮。」

另弟兄則點名嚴德發說，「部長，您好噁心，為了眷戀權位，你為總統掩蓋，事態嚴重你應該堅決請辭你的風骨在哪？」告訴你，你真的噁心極了，戴口罩也遮不住的政治味，我們所信仰的長官不是你，是被你用來頂罪的高嘉濱、陳道輝，「你到底是國軍的部長，還是網軍的部長？」

更有弟兄悲傷地說，蔡總統4月15日才在開心接艦，如今卻是要國軍深刻檢討道歉，身為三軍統帥，難道幕僚沒告訴她敦睦支隊何時進港、何時接艦、如何防疫措施？「妳沒點頭同意國防部敢自己執行？妳在跟我開玩笑？說自己是國軍的後盾？現在聽起來格外諷刺。」

這位弟兄說，如果身為領導者連道歉連自我檢討的勇氣都沒有，國軍將士何以不心寒？「一將功成萬骨枯。悲哀也。」

(中時 )