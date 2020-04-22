21日晚上鄧紫棋在微博吐心聲，聊到去(108)年和前東家因合約糾紛，而她在同年4月20日成立個人工作室的心路歷程。(圖/ 取自中時資料庫)

香港歌后鄧紫棋去(108)年和前東家蜂鳥音樂發生合約糾紛，讓她在同年4月20日成立個人工作室，日前才發文慶祝工作室和粉絲後援會「生日快樂」，昨(21)日又在微博分享這一年來的心路歷程，時常希望世界暫停一分鐘，並坦言「累又怕」。

21日晚上鄧紫棋在微博吐心聲，聊到去年和前東家因合約糾紛，接著就自己組了一個團隊，在同年4月20日成立棋士聯盟，至今僅過了一年，她表示感覺卻像是「過了幾個世紀」，每天都有不同難題，慶幸每次也都順利突破。

鄧紫棋也坦承自己總是在大家面前擺出堅強的模樣，其實她內心多半是不知所措的，每當遇到這種情形就會想閉上眼睛，希望世界能暫停一分鐘讓她有時間好好思考該如何面對眼前的困境；不過，她認為就是這些考驗，才能成就現在的她，儘管當時又累又怕，但她從不後悔。

最後她也說了，當時早就有做好最壞的打算，頂多一次又一次「重新開始」；而時間給她新的體悟，「誰又能說重新開始是一個最壞的打算呢？過去一年不正正告訴了我，重新開始有時候會帶來新的果子嗎？」。

(中時電子報)