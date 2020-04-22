台中市文化局長張大春表示，中市圖加強防疫，入館進行實名制及量測體溫等措施。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

防疫期間宅在家，閱讀成為新選擇。台中市府文化局長張大春22日表示，中市圖推「24小時不打烊還書箱」等活動，借書人次及借書冊數較去年同期成長近一成，尤其，線上電子書使用成長高達七成，6月底將再祭出「逾期歸還不停權」等活動。

台中市文化局長張大春指出，台中市44座圖書館受疫情影響，今年截至3月底，進館人次相較去年同期減少一成，民眾平均停留館時間也大幅縮短。但中市圖「落實防疫消毒、市民安心閱讀」政策，推出「24小時不打烊還書箱」、「閱讀得來速」，借書人次及借書冊數卻較去年同期成長近一成，線上電子書使用成長高達七成。

張大春表示，中市圖每一館均配置紫外線圖書殺菌機進行消毒，並自23日起加碼推「安心閱讀2.0」，除線上預約圖書增至6冊、電子書預約增至20冊，期刊雜誌、漫畫、視聽資料等借閱期延長至30天，6月底將推出「逾期歸還不停權」、「預約未取不計次」，陪民眾做好防疫。

為配合世界閱讀日，文化局表示，中市圖推出「讀立生活」系列活動，包含「讀立生活.獨力製作書展」、「讀立冒險」等百場活動，並因應疫情同步推出「防疫閱讀不打烊電子書展」、「居家防疫心靈處方箋」等活動。

文化局強調，為加強防疫，中市圖已採單一出入口管制、入館實名制、量測體溫、配戴口罩、定時消毒及自習室調整座位距離等措施。

(中時 )