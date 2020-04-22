吳青峰與恩師林暐哲拆夥後，遭到林暐哲控告，日前判決結果出爐，林暐哲敗訴。吳青峰今（22日）出席代言記者會，是他勝訴後首次露面，因新冠肺炎疫情影響，發表會以線上方式呈現。被主持人阿娟問到近況，吳青峰說：「最近很好啊，我大部份都待在家，變得非常非常好，過著健康的生活，時鐘一超過七點我就開始喝。」說完手指自己代言的啤酒。

吳青峰說，自從去年寫完《太空人》專輯的歌之後就沒有再寫過歌了，陷入一種不應該寫歌的情緒，最近因為疫情的關係大部份都在家，有很多好朋友找他寫歌，讓他被刺激到，重新找回了做音樂快樂的感覺。談到代言心情，他笑說，拍廣告時喝了不少，「可以名正言順從大早6點就開始喝酒」、「喝一點美好多一點」，並稱讚自己代言的減糖產品，讓他覺得清爽沒負擔，被阿娟誇獎是最稱職的代言人。而他也希望病毒減少一點，大家多多在家裡韜光養晦。

吳青峰酒品、酒量都非常好，他表示，「我出道以來就在酒國長大的，我以前室友家裡開酒吧，大家都在酒吧混大的，不知不覺酒量就被訓練了起來，而且因為我那時負責送所有朋友回家我才能回家，所以酒品一定是撐到只有我自己一個人時才發作。」

至於喝醉後的反應，他則坦言，「抒發心情、遇到創作找靈感時，會小酌讓自己放鬆。喝酒後話會變多喜歡跟人聊天、分享心事，喝醉後就會去感謝人，若比較激動時就會想哭，這些都是清醒時不會做的事情，算是走醉後吐真言路線。」

吳青峰擔任「KIRIN淡麗 GREEN LABEL啤酒」全新代言人。台灣麒麟啤酒提供

(中時 )